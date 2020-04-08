İngiltere güzeli Bhasha Mukherjee'den kritik koronavirüs kararı

Koronavirüse karşı mücadeleye katkıda bulunmak isteyen Dr.Bhasha Mukherjee, şu ifadeleri kullandı; “Tüm dünyanın sağlık çalışanlarını kutlaması inanılmazdı ve bunlardan biri olmak istedim. Miss England olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman yok.