İngiltere gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti

"Dayanışma ve destek girişimi"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Türkiye'nin İngiltere'ye bu salgın nedeniyle karşılaştığı sıkıntılı ve güç durum karşısında dayanışma ve destek girişimi olduğunu söyledi.