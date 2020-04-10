İngiltere gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti
İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı arayarak teşekkürlerini iletti.
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere'ye ulaşırken; İngiliz yetkililer, sağlık malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.
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Salgınla mücadele kapsamında, sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 'A400M' tipi kargo uçağı, Londra yakınlarındaki Brize Norton Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.
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Uçaktaki heyet, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini İngiliz yetkililere teslim etti.
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"Dayanışma ve destek girişimi"
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Türkiye'nin İngiltere'ye bu salgın nedeniyle karşılaştığı sıkıntılı ve güç durum karşısında dayanışma ve destek girişimi olduğunu söyledi.
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