İngiltere Başbakanı Jonhson'un hamile sevgilisine de koronavirüs bulaştı
Koronavirüse yakalandığı için karantina altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds'un Covid-19 semptomları gösterdiği ortaya çıktı.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds koronavirüs semptomları gösterdi. Johnson geçtiğimiz hafta yapılan testlerde korona pozitif çıkmıştı şimdi ise 32 yaşındaki hamile sevgilisi semptom gösterdiğini belirten bir açıklamada bulundu.
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'Teste ihtiyaç duymadım'
Carrie sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftayı corona virüsü semptomları nedeniyle yatakta geçirdiğini belirtti.
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7 günlük bir dinlenmenin ardından şu an kendini daha güçlü hissettiğini belirten Carrie düzelme sürecinde olduğunu ifade etti.
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Carrie mesajında corona için test yaptırma ihtiyacı duymadığını da bildirdi.
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