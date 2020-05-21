İngiltere 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testini denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç verecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini denemeye başladı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, denenmeye başlayan antijen testlerinin 20 dakikada kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıp taşımadığını tespit edeceğini bildirdi.
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Küçük ölçekteki denemelerde başarı elde edildiğini vurgulayan Hancock, geniş ölçekli denemelerin de başarılı olması durumunda testlerin en kısa zamanda ülke çapında kullanılmaya başlanacağını ifade etti.
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10 milyon antikor testi
İngiltere’nin Roche firmasından satın alacağı açıklanan antikor testlerine de değinen Hancock, birkaç ayda 10 milyon test kitinin temin edileceğini açıkladı.
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Hancock, testin gelecek haftadan itibaren sağlık sistemi çalışanlarına yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.
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