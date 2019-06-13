İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor

Siirtli eyer ustası Mahmut Tokgöz, Çanakkale savaşından kalan eyerlere gözü gibi bakıyor. İngilizlerin de gözünü diktiği eyerlere paha biçilemiyor.

İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor - Sayfa 1

Siirt’te 45 yıllık eyer ustası, Çanakkale savaşında İngilizlerden kalma at eyerlerini gün yüzüne çıkardı. Paha biçilemeyen at eyerlerine gözü gibi bakan Tokgöz, İngilizlerin de radarına girdi. 

114
İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor - Sayfa 2

İngilizler, Tokgöz ile irtibata geçerek eyerleri almak istediklerini bildirdi. Tokgöz, yıllardır koruduğu eyerleri satmak istemediğini İngilizlere iletti. 

214
İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor - Sayfa 3

İngilizlerden kalan eyerleri yıllarca depoda sakladılar. Gün yüzüne çıkınca ingilizler peşine düştü.

314
İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor - Sayfa 4

Türk ve Anzakların beraber savaşa girdiği Çanakkale Harbi'nde İngilizler bozguna uğrayınca  eyerler, atlar, mühimmatlar orada ne kaldıysa bırakıp kaçtılar.

414