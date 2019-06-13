İngilizler peşinde, değeri paha biçilemiyor
İhlas Haber Ajansı
Siirtli eyer ustası Mahmut Tokgöz, Çanakkale savaşından kalan eyerlere gözü gibi bakıyor. İngilizlerin de gözünü diktiği eyerlere paha biçilemiyor.
Siirt’te 45 yıllık eyer ustası, Çanakkale savaşında İngilizlerden kalma at eyerlerini gün yüzüne çıkardı. Paha biçilemeyen at eyerlerine gözü gibi bakan Tokgöz, İngilizlerin de radarına girdi.
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İngilizler, Tokgöz ile irtibata geçerek eyerleri almak istediklerini bildirdi. Tokgöz, yıllardır koruduğu eyerleri satmak istemediğini İngilizlere iletti.
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İngilizlerden kalan eyerleri yıllarca depoda sakladılar. Gün yüzüne çıkınca ingilizler peşine düştü.
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Türk ve Anzakların beraber savaşa girdiği Çanakkale Harbi'nde İngilizler bozguna uğrayınca eyerler, atlar, mühimmatlar orada ne kaldıysa bırakıp kaçtılar.
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