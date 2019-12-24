İngilizler duyurdu: Ndiaye Trabzonspor'da

Bir dönem Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri dönüyor.