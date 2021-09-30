İngiliz turistler Muğla Marmaris'e akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: İlk defa Türkiye’ye geldik
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde plaj eğlenceleri devam ederken, yaz gününü aratmayan görüntüler oluşuyor.
İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Avrupalı turist beklentisi turizmcilerde gelecek sezon beklentisi oluşturdu.
Marmaris’te tatil yapan Ukrayna, Rusya ülkelerinden olan turistlerden sonra İngilizler ve Avrupa ülkelerinden turistler gelmeye başlayınca turizmcilerde hareketli günler yaşamaya başladı.
Özellikle plajlarda turistlerin işletmelerden gelen müzikler eşliğinde sahilde dans etmesi ve eğlencesi sokaklara taşıyor.
Yazdan kalan bir Marmaris gününde sahilde eşi ile güneşlenen Finladiyalı turistlerden Sanna Haccoland "Önce internet üzerinden gidebileceğimiz ülkelere baktık, tur operatörü ile anlaştıktan sonra ilk defa Türkiye’ye geldik." dedi.