İngiliz şarkıcı Katie Price estetik ameliyatını canlı yayınladı! Sonrası ise korkunç
İngiliz şarkıcı Katie Price, estetik tutkusu nedeniyle yeniden Türkiye'ye geldi. Price, yüz germe, meme küçültme, göz kaldırma ve kalça dikleştirme işlemlerinden yüz ve göz gerdirme esnasında canlı yayın yaptı.
Estetik bağımlısı haline gelen İngiliz şarkıcı Katie Price, estetik tutkusu nedeniyle yeniden Türkiye'ye geldi. Sürekli yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Price'ın estetik yaptırdıktan sonraki hali ise herkesi korkutuyor. Price, bu sefer de nişanlısı Kris Boyson ile beraber geldi.
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İddialara göre Bodrum'da bir klinikte estetik operasyonu geçiren Price, bandajlı görüntüsü ile görenleri korkuttu.
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Yüz ve göz gerdirme operasyonları sırasında da kameraları da içeri alan Katie Price operasyonu canlı yayınladı.
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Daha önce meme ameliyatını da Türkiye'de geçiren Katie Price sonuçtan çok memnun kalmadığı için bu gelişinde onu da düzelttirdi.
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