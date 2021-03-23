İngiliz şarkıcı Dua Lipa, hayranının saldırısına uğradı!
İngiliz popçu Dua Lipa, bir fotoğraf çekimi için gittiği Meksika'da saldırıya uğradı. Stüdyo çıkışında kendisini bekleyen bir hayranı tarafından saldırıya uğrayan Lipa, neye uğradığını şaşırdı.
Dua Lipa, fotoğraf çekimi için bulunduğu Meksika’da bir hayranı tarafından taciz edildi. 25 yaşındaki Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcının saldırıya uğradığı anlar yine hayranları tarafından Twitter’da paylaşıldı.
Lipa’nın stüdyo çıkışında etrafını saran hayranları arasından bir kadın, şarkıcının üstüne koşarak ona dokunmaya çalıştı. Korumalar hızla kadını Lipa’dan uzaklaştırmaya çalışırken şarkıcı da kendisini bekleyen otomobile bindi.
Lipa, saldırıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.
Eonline’ın haberine göre, Lipa’nın stüdyoda olduğu haberini alanlar, ünlü şarkıcıyı görebilmek için dokuz saat dışarıda bekledi.