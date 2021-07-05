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İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor

İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor

İngiliz oyuncu Stephanie Davis, Covid-19'a yakalandı. Hastaneden fotoğraf paylaşan oyuncunun durumu hiç iyi görünmüyor. İşte Davis'in yaşadığı semptomlar...

İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Dünya genelinde 4 milyon insanın canına mal olan Koronavirüs ortaya çıkan varyantların da etkisiyle İngiltere'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda.

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İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor

Ülkedeki vaka sayılarındaki artış uzmanları endişelendirirken hastanelerin doluluk oranları da artış gösteriyor. Koronavirüse yakalanan son isim İngiliz oyuncu Stephanie Davis oldu.

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İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor

Hollyoaks dizisi ile üne kavuşan Davis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Astım hastası olan oyuncu yaşadıklarını Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile açıkladı.

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İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor

Semptomlarını açıkladı

Takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını açıklayan 28 yaşındaki oyuncu, baş ağrısı, sinüs ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini açıkladı.

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