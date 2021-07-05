İngiliz oyuncu Stephanie Davis Covid-19'a yakalandı ağır semptomlar geçiriyor
İngiliz oyuncu Stephanie Davis, Covid-19'a yakalandı. Hastaneden fotoğraf paylaşan oyuncunun durumu hiç iyi görünmüyor. İşte Davis'in yaşadığı semptomlar...
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Dünya genelinde 4 milyon insanın canına mal olan Koronavirüs ortaya çıkan varyantların da etkisiyle İngiltere'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda.
Ülkedeki vaka sayılarındaki artış uzmanları endişelendirirken hastanelerin doluluk oranları da artış gösteriyor. Koronavirüse yakalanan son isim İngiliz oyuncu Stephanie Davis oldu.
Hollyoaks dizisi ile üne kavuşan Davis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Astım hastası olan oyuncu yaşadıklarını Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile açıkladı.
Semptomlarını açıkladı
Takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını açıklayan 28 yaşındaki oyuncu, baş ağrısı, sinüs ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini açıkladı.