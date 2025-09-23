İngiliz model Katie Price son hali ile sevenlerini şaşırttı! Zayıf ve solgun haine yorum yağdı...

"KİLO KAYBIMIN NEDENİNİ BİLMİYORUM"

Beş çocuk annesi Katie Price, kan tahlili için gittiği hastanede damarları bulunamadığı için zorluk yaşadığını belirterek, "Kan vermek için üç kez denediler, sadece iki tüp alabildiler. İki hafta sonra tekrar gitmem gerekiyor. Sürekli kilo veriyorum ama nedenini bilmiyorum" dedi. Katie Price'ın sağlık sorunları, yakın çevresinde de endişe yaratmış durumda. Arkadaşlarının, son dönemdeki davranışlarından dolayı kaygılı oldukları öne sürülüyor.