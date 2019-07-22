İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi! 6 yaşındaki 3.6 milyar dolarlık veliaht Prens George

Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor. Tahtın varisi olmak zor olsa da Kate Middleton instagram hesabında yaptığı paylaşımına " Majesteleri Prens George'un 6. doğum gününü kutlamak için yeni fotoğraflarını paylaşmaktan büyük zevk duyuyorum" yazdı. Bununla birlikte Prens'in küçük yaştan itibaren uymak zorunda olduğu kurullar var. İşte Prens'i bekleyen kurallar zinciri...