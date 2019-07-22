İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi! 6 yaşındaki 3.6 milyar dolarlık veliaht Prens George
İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George, bugün 6. yaşını kutluyor. Prens William ve Kate Middleton en büyük çocukları olan Prens George'un 6. yaşını kutlamak için oğullarının yeni fotoğraflarını yayınladılar.
Babası Prens William, annesi Düşes Kate ve kardeşleri ile Karayipler'de olan George doğduğu yıldan bu yana İngiltere ekonomisini kalkındırıyor. Doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan George tam olarak 3.6 milyar dolar değerinde.
Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor. Tahtın varisi olmak zor olsa da Kate Middleton instagram hesabında yaptığı paylaşımına " Majesteleri Prens George'un 6. doğum gününü kutlamak için yeni fotoğraflarını paylaşmaktan büyük zevk duyuyorum" yazdı. Bununla birlikte Prens'in küçük yaştan itibaren uymak zorunda olduğu kurullar var. İşte Prens'i bekleyen kurallar zinciri...
6. yaşını kutlayan Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın oğulları Prens George dedesi Prens Charles ile babası Prens William'ın ardından İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi durumunda. Ancak, bu durum İngiltere kralı olma konusunda amcası Prens Harry'nin bile çok önünde olan Prens George'dan şimdilik saklanıyor. Prens George, nasıl bir ailede dünyaya geldiğini, gelecekte onu bekleyen ihtişamı ve büyük sorumlulukları henüz bilmiyor.
Kraliyet Ailesi’nin geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip olduğu biliniyor. Üstelik bu kurallar sadece büyükler için değil, Prens George da Kraliyet’in bazı kurallarına tabi tutuluyor.