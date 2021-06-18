İngiliz Kraliyet Ailesi'nin vazgeçilmezi! Türkiye'den sipariş ediyorlar kilosu 50 lira

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ÇANAKKALE'de 'en iyi kiraz' yarışmasının bu yıl 36'ncısı düzenlendi. Birinci kirazlar belli olurken üreticiler Ahmet Aksoy ve Mücahit Şen'e 4 biner lira para ödülü verildi.
Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik edilmesi için en iyi kiraz yarışması yapıldı.
Ziraat 900 kategorisinde 19, diğer çeşitler kategorisinde ise 15 olmak üzere yarışmaya toplam 34 üretici katıldı.
Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı.
Bu kriterlere göre puanlama
Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaldaş, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Ögretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı.