İngiliz Kraliyet ailesine savaş açan gelin Meghan Markle, ABD Başkanlığına aday mı oluyor?
İngiltere Kraliyet Ailesi'ni arkalarında bırakıp ABD'ye yerleşen Harry-Meghan Markle çiftinin Oprah Winfrey'ye verdiği röportajın ardından, Markle'ın ABD Başkanlığına aday olmayı düşündüğü iddia edildi.
İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerini ve onursal unvanlarını bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, tüm dünyada ses getiren röportajın ardından gündemdeki yerini koruyor.
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan üst düzey bir İşçi Partisi yetkilisi, söz konusu röportajın getirdiği sansasyonun 'Meghan Markle'ı Beyaz Saray'a götüreceği' iddiasını ortaya attı.
İddiaya göre Markle, seçim kampanyası başlatmak ve ABD başkanlığına adaylığı denemek için kıdemli Demokratlar arasında şimdiden çevre oluşturmaya başladı.
Gazeteye konuşan kaynak, "Blairci, enternasyonalist ve Demokrat parti çevreleri, Meghan'ın siyasi hırsları ve potansiyel destekçileri hakkında konuşuyor" ifadelerini kullandı.