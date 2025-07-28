İngiliz komedyen İstanbul'da hırsızlık yaptı, gözaltına alındı
Hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan komedyen, çektiği bir videoyla özür diledi ve vatandaşlarından yardım istedi.
İngiltere'nin tanınan stand-up komedyeni Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olayı “utanç verici bir hata” olarak nitelendiren Nelmes, mağazaya geri dönerek ürünleri teslim ettiğini ve ödeme yapmak istediğini belirtmesine rağmen üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.
"Hemen Geri Döndüm ve Ürünleri Teslim Ettim"
Cerys Nelmes, 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da meydana gelen olayın ardından gözaltına alındı. Olayın hemen ardından sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yapan komedyen, alışveriş sonrası kasadan geçmeden çıktığını fark edince ürünleri geri götürdüğünü ve ödeme teklifinde bulunduğunu dile getirdi.
“Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı.”
Mahkemeye Çıkarıldı, 3 Yıl Hapisle Karşı Karşıya
Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede bir tercüman aracılığıyla bilgilendirilen Nelmes’in, üç yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.