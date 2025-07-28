İngiliz komedyen İstanbul'da hırsızlık yaptı, gözaltına alındı

“Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı.”

Mahkemeye Çıkarıldı, 3 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede bir tercüman aracılığıyla bilgilendirilen Nelmes’in, üç yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.