İngiliz kadın jimnastikçiler ahlaksızlığı ifşa etti: Aç bırakıldık tacize uğradık
İngiliz ITV'ye konuşan eski jimnastikçiler Catherine Lyons ve Lisa Mason, antrenörleri tarafından dövüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve tacize uğradıklarını açıkladı.
Çarpıcı açıklamalarıyla ülkeyi sarsan jimnastikçilerden eski Avrupa ve Britanya Şampiyonu Catherine Lyons'un sözleri şok etkisi yarattı. Lyons, Britanyalı antrenörler tarafından sopayla dövüldüğünü ve kilo aldığı için 1 hafta aç bırakıldığı açıkladı.
Şampiyon jimnastikçi, sürekli olarak bağırdığını ve bazen sakinleşene kadar kapısı kapalı bir dolapta bırakıldığını söyledi. Henüz 19 yaşında olan Catherine Lyons sporcu kariyerini sonlandırmıştı.
Lyons'un yanı sıra Britanyalı ünlü şampiyon jimnastikçi Lisa Mason da 10 yaşından beri taciz gördüğünü açıkladı. Mason, antrenörleri tarafından atletizm pistinde elleri kanayana kadar amuda kalkmış bir şekilde zorla yürütüldüğünü söyledi.
Mason ayrıca, '12 yaşımızdan beri Voltarol adlı ağrı kesicilerden çok kullanıyoruz. Bazı takım arkadaşlarım bu ilacı almadan antrenman dahi yapamıyor.' dedi.