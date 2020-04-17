İngiliz hemşireden korkunç itiraf! Solunum cihazlarını kapatıp ölmelerine yardımcı oluyorum

Fişi çekme görevi hemşireye düşüyor

Solunum cihazları sayesinde koronavirüs hastalarının akciğerlerine oksijen gidiyor ve karbondioksit dışarı atılıyor. Çünkü koronavirüs sebebiyle, bu işlemi artık kendi kendilerine yapamıyorlar. Ancak bu işlem her zaman hayat kurtarmıyor. Böyle durumlarda, yani hastaların durumu daha da ağırlaşırsa ve kurtulma ihtimali olmadığına kanaat getirilirse, solunum cihazının fişini çekmek ve tedaviyi sonlandırmak gibi zor bir kararı da, bu hastalara bakan sağlık ekipleri veriyor. Fişi çekme görevi de, hemşireye düşüyor.