İngiliz gönüllü, koronavirüs nedeniyle Myanmar’daki adada 2 aydır mahsur

‘EN ZORU, NE KADAR BURADA KALACAĞIZ BİLMİYORUZ’: İngiliz medyasına konuşan Poole, “En zoru burada daha ne kadar kalacağımızı bilmememiz. İnişli çıkışlı bir durum. Burada küçük bir grubuz ve birlikte yaşıyoruz. Aklımızda tabi ki yaşadığımı yer ve ailemiz var. Bu da biraz gerginlik yaratıyor” ifadelerini kullandı. Adada bir kamp noktası oluşturan küçük grup, adadaki besin kaynaklarını tüketerek hayatta kalıyor.