İngiliz gazeteleri Galatasaray'ın zaferini böyle gördü! Korkunç gece, kabus...
GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Old Trafford’da dünya futbolunun dev kulüplerinin başında gelen Manchester United önünde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi. İngiliz medyası Galatasaray'ı göklere çıkarırken, başta Onana olmak üzere Kırmızı Şeytanlar’ı topa tuttu
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Old Trafford’da Manchester United önünde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelmesi İngiliz basınında büyük yankı yarattı. Ülkenin önde gelen yayın organları özellikle ManU kalecisi Andre Onana’yı sert ifadelerle eleştirirken, sarı kırmızılı temsilcimize övgüler yağdırdılar. İngiliz medyasında öne çıkan başlıklar ve yorumlar şöyle:
Kaçırdığı penaltıya rağmen...
DAiLY MAiL: Kaleci Andre Onana’nın feci bir hatasının ardından Casemiro’nun atılması United’ı oyundan düşürdü. Kaçan penaltıya rağmen Mauro İcardi galibiyeti getirdi... Wilfried Zaha’nın Old Trafford’a dönüşü ise çok iyiydi.
Umutsuz bir karmaşanın içindeler
THE SUN: Hojlund’un iki golüne rağmen kaleci Andre Onana’nın büyük hatası Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme hayallerini bir ipte asılı durur hale getirdi.
DAiLY MiRROR: Kırmızı Şeytanlar bir başka Andre Onana hatasıyla çökmeye devam ediyor. Galatasaray yenilgisiyle bu işte iyice ustalaştılar!