İngiliz gazeteleri Galatasaray'ın zaferini böyle gördü! Korkunç gece, kabus...

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Old Trafford’da Manchester United önünde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelmesi İngiliz basınında büyük yankı yarattı. Ülkenin önde gelen yayın organları özellikle ManU kalecisi Andre Onana’yı sert ifadelerle eleştirirken, sarı kırmızılı temsilcimize övgüler yağdırdılar. İngiliz medyasında öne çıkan başlıklar ve yorumlar şöyle: