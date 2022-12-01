İngiliz devi Attila Szalai'yi istiyor! Fenerbahçe'ye sürpriz takas teklifi
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızı takas yoluyla kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte detaylar....
Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar sürüyor.
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.
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Özellikle stoper hattındaki birçok ismi sakatlığa kurban veren Kanarya, ilk olarak bu bölgeyi güçlendirecek.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada "Transfer sezonuna bakacağız ama kolay değil. Ne yapacağımıza bakacağız transfer döneminde.
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