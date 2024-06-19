İngiliz basını Arda Güler'i göklere çıkardı: Durdurulamaz bir şut attı
İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesine sayfalarında geniş yer verdi. Tüm gazeteler, Türkiye'nin ikinci golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Arda Güler'e övgüler yağdırdı.
Guardian gazetesinin, Türkiye-Gürcistan maçıyla ilgili haberinin başlığı, "Arda Güler vuruşuyla gök gürültüsünü çaktı, Türkiye'yi Gürcistan fırtınasından kurtardı".
Gazetenin Dortmund'daki maçı izleyen muhabiri Sid Lowe, öncelikle iki takım taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılaşmanın muhteşem bir atmosferde oynandığını belirtiyor.
Sid Lowe'a göre Türkiye-Gürcistan karşılaşması; 103 atak, 36 şut, 4 gol ve direkten dönen 3 topla EURO 2024'ün şu ana kadarki en iyi maçıydı.
Lowe, "Georges Mikautadze tarihi bir gol attı, zira bu Gürcistan'ın turnuvada tarihindeki ilk golüydü; Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri ise olağanüstüydü. Mert Müldür'ün golünde topun saatteki hızı 122 kilometreydi" diyor.
Guardian yazarının Arda Güler ile ilgili satırları ise şöyle:
"Maç berabereyken, o çocuk sahneye çıktı. Arda Güler'in yaklaşık 23 metreden sol ayağıyla uzak köşeye doğru attığı olağanüstü şutun en şaşırtıcı yanı, topun tam olarak gideceğe yere ulaşacağına dair hiçbir şüphenin olmamasıydı.