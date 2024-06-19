İngiliz basını Arda Güler'i göklere çıkardı: Durdurulamaz bir şut attı

Guardian yazarının Arda Güler ile ilgili satırları ise şöyle:

"Maç berabereyken, o çocuk sahneye çıktı. Arda Güler'in yaklaşık 23 metreden sol ayağıyla uzak köşeye doğru attığı olağanüstü şutun en şaşırtıcı yanı, topun tam olarak gideceğe yere ulaşacağına dair hiçbir şüphenin olmamasıydı.