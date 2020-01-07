İngiliz astronot Helen Sharman Dünya dışı yaşam açıklamasıyla olay oldu!
İngiltere'nin uzaya giden ilk astronoto olan Helen Sharman yaptığı Dünya dışı yaşam açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1991’de SSCB'nin modüler uzay istasyonu Mir’e düzenlenen bir misyona katılarak İngiltere'nin uzaya çıkan ilk astronotu olan Helen Sharman'a göre, uzaylılar kesinlikle var ve şu anda Dünya’da bulunuyor olabilirler.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sharman, Dünya dışı yaşamın “tartışmasız gerçek olduğunu” ancak çevremizde var olduğunu bildiğimiz yaşama göre farklı elementlerden oluşmuş olabileceğini iddia etti.
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Observer Magazine’e konuşan Sharman, bu fark nedeniyle Dünya dışı varlıkların gezegenimizde bizim bilgimiz dışında bulunuyor olabileceğini ifade etti.
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Bu varlıkların karbon ve nitrojenden oluşma ihtimali olduğunun altını çizen 56 yaşındaki Sharman, "Şu an burada olmaları muhtemel ve biz onları öylece göremeyiz" dedi.
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