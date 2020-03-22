İngiliz aktris duyurdu: Babamı koronavirüs öldürdü
Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles, babası Peter Myles'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğünü duyurdu.
İngiliz aktris Sophia Myles, babası Peter Myles´ın corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Myles, "Babamı corona virüsü öldürdü" ifadelerini kullandı.
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Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles (40), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı corona virüsü öldürdü” ifadelerini kullandı.
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