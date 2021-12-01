Influencer Seda Önder takipçisine verdiği cevapla tepki topladı 'Aşağıladı'
Influencer Seda Önder, fotoğrafının altına “Giyin, süslen, poz ver başka iş yok” yazan takipçisine sert çıktı. Önder “Senin boncuk yapıp paylaşman gibi… Senin 1 yılda yapmaya çalıştığın ciroyu bir paylaşımla yapıyorum. Zoruna gidebilir” dedi.
Bir dönem Demet Akalın'ın vokalistliğini de yapan şarkıcı Seda Önder, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Önder'in, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" şeklindeki mesaja verdiği cevap tepki çekti
Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Seda Önder, kendisini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısını yanıtsız bırakmadı.
İki çocuk annesi olan Önder, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" diyen takipçisine, "Senin boncuk yapıp satman gibi..." sözleriyle karşılık verdi.
"Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii, sen de haklısın"
Seda Önder, daha sonra "Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii, sen de haklısın." ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcısına karşı şu sözleri söyledi: