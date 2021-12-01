Influencer Seda Önder takipçisine verdiği cevapla tepki topladı 'Aşağıladı'

Bir dönem Demet Akalın'ın vokalistliğini de yapan şarkıcı Seda Önder, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Önder'in, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" şeklindeki mesaja verdiği cevap tepki çekti