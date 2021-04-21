İneklerini satıp yaptırmıştı! Yalçın Okur, estetik sonrası kaçan eşi Meral ile Esra Erol'da yüzleşti
Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu olayın yüzleşmesi yaşandı. İneklerini satıp eşine estetik yaptıran Yalçın Okur, güzelleştikten sonra evden kaçan karısı Meral ile stüdyoda karşı karşıya geldi.
Esra Erol'a katılan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdığını söyledi.
Eşi Meral’in, estetik ameliyatlarından sonra evden kaçtığını iddia eden Yalçın, Esra Erol’dan yardım istedi. Herkesin şaşkına döndüğü olayda dün bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Esra Erol’a dün estetik yaptırdıktan sonra evi terk ettiği iddia edilen Meral katıldı.
Meral'i karşısında gören Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemedi. 20 gündür çocuklarını görmeyen 26 yaşındaki genç kadın, yaşadığı her şeyi tek tek anlattı.