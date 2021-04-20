İneklerini satıp karısına estetik yaptırdı! Güzelleşen kadın onu ve 3 çocuğunu bırakıp kaçtı

Esra Erol'da inanılmaz ve bir o kadar da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşi Meral Okur'a estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen Yalçın Okur, sonrasında yaşadıklarını ise gözyaşları içinde anlattı. Estetikle güzelleşen Meral Okur'u kim baştan çıkardı? İşte duyanlara şaşkınlıktan küçük diyini yutturan olayın ayrıntıları...