İneklerini satıp karısına estetik yaptırdı! Güzelleşen kadın onu ve 3 çocuğunu bırakıp kaçtı
Esra Erol'da inanılmaz olay! Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşi Meral Okur'a estetik yaptırdı. Güzelleşen kadın, sonrasında ise eşine hayatının şokunu yaşattı!
Esra Erol'da inanılmaz ve bir o kadar da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşi Meral Okur'a estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen Yalçın Okur, sonrasında yaşadıklarını ise gözyaşları içinde anlattı. Estetikle güzelleşen Meral Okur'u kim baştan çıkardı? İşte duyanlara şaşkınlıktan küçük diyini yutturan olayın ayrıntıları...
ATV'da yayınlanan Esra Erol'da izleyicilerin şaşkınlık içinde seyrettikleri inanılmaz bir olay daha ifşa oldu. Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı.
Olduğu estetik ameliyatlarla bambaşka birisine dönen Meral Okur, 3 çocuğunun babası Yalçın Okur'u terketti.
Eşim estetik için 1 ay boyunca yalvardı
Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, beni de burun estetiği yaptır" diye.