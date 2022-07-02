İnek ölüsü ihbarı üzerine gelen ekipler cesetle karşılaştı!

Olay yerine gelen ekipler, yoldan yaklaşık 100 metre aşağıda 07 L 5678 plakalı bir aracın yan yatmış olduğunu gördü. Araç ile yol arasında 3 adet büyükbaş hayvan olduğu, bu hayvanlardan ikisinin öldüğü ve hayvanlar ile yol arasında yüz üstü yatan bir erkek şahıs olduğu fark edildi.