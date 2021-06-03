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İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem

İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem

HİNDİSTAN'da koronavirüsten 'korunma' yöntemi yine dünyada ses getirdi. İnek idrarından sonra bu kez Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.

İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan’da, salgını önlemek için akılalmaz yöntemler kullanılıyor.

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İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem

İneğin kutsal sayıldığı Hindistan’da, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için ‘inek idrarı içme partisi’ düzenlenmişti...

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İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem

Düdüklü tencere...: Son olarak Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.

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İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem

Polisler, buhardan pek haz etmese de uzun uzun bekledi. Yüzlerinin şekilleri bile değişen polislerin, bu şekilde koronavirüsten korunacaklarını düşündükleri belirtiliyor.

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