İnek idrarı çare olmayınca! Hindistan'da Covid-19'dan korunmak için yeni yöntem
HİNDİSTAN'da koronavirüsten 'korunma' yöntemi yine dünyada ses getirdi. İnek idrarından sonra bu kez Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan’da, salgını önlemek için akılalmaz yöntemler kullanılıyor.
İneğin kutsal sayıldığı Hindistan’da, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için ‘inek idrarı içme partisi’ düzenlenmişti...
Düdüklü tencere...: Son olarak Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.
Polisler, buhardan pek haz etmese de uzun uzun bekledi. Yüzlerinin şekilleri bile değişen polislerin, bu şekilde koronavirüsten korunacaklarını düşündükleri belirtiliyor.