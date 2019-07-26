İnegölsporlu Baran'ın doğduğundan beri saçına makas değmedi!

"Orası erkekler tuvaleti, oraya girmesin"

Barış, "İlkokula başladı, halen saçına makas değmedi. Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Baran, askere giderken kestireceğini söylüyor. Bir gün Baran bir tesiste lavaboya gitmek istedi. O sırada bir kadın 'Orası erkekler tuvaleti, oraya girmesin' deyince, Baran'ın erkek olduğunu söyledim, çok şaşırdı" dedi.