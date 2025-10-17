İndirimli akaryakıt fiyatları belli oldu! Bu gece tabelaya yansıyacak
|
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Cumartesi gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor. Peki güncel rakamlar ne durumda?
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşeceği tahmin ediliyor.
17 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
