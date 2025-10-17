BIST 10.087
İndirimli akaryakıt fiyatları belli oldu! Bu gece tabelaya yansıyacak

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Cumartesi gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor. Peki güncel rakamlar ne durumda?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşeceği tahmin ediliyor. 

17 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

 

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

