İndirim yağmuru A101 12 Aralık katalogu aktüel ürünler yayınlandı
A101 marketlerde bu hafta 12 Aralık perşembe günü indirim yağmuru var, Torku çikolata çeşitler 3.25, mikrofiber bez 5.95 lira.
A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinde şubesi olan yanıbaşınızdaki A101 marketlerde bu hafta yine indirim yağmuru var. Onlarca farklu ürünü piyasa fiyatının çok altında alacağınız A101 a 12 aralık kataloğunda Keops saç fırçası çeşitleri 6.95 lira Mendiva gözlük temizleme mendilleri 3.95 lira olacak.
A101 12 Aralık kataloğunda televizyondan cep telefonuna, mobilya ürünlerinden oto aksesuar ürünlerine kadar olan tüm ürünlerde kampanya yapıldı. Peki A101 12-14 Aralık 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğunda neler var?
1. Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart LED TV 3.299 TL 2. HI-LEVEL 40HL650 40" Full HD Smart LED TV 1.349 TL 3. Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL 4. Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 TL 5. SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL 6. Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL 7. Piranha 7735/7736 Oto Teyp 79,95 TL 8. Piranha 6106 FM Transmitter 29,95 TL
9. Piranha 6601 LED Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL 10. Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 39,95 TL 11. Piranha Isıtmalı Oto Koltuk Minderi 49,95 TL 12. Piranha Oto Paspas Seti 39,95 TL 13. Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 29,95 TL 14. Piranha 11248 Hava Kompresörü 69,95 TL