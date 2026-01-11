İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta zam kapıda, depoları doldurun
Motorinin litre fiyatına kısa süre önce indirim gelmişti. Salı gününden itibaren fiyat yükseliyor, depolar daha pahalıya dolacak. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
Petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 10 Ocak tarihinde gelen indirim ile beraber motorinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yansımıştı.
Motorinde bu defa zam kapıda. NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.
10 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL