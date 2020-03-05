İndirim izdihamı aşırı kalabalık nedeniyle polis çağrıldı ama...

Sabah erken saatlerde iş yeri önünde toplanan, çoğu kadın yüzlerce kişi, açılmasını bekledi. Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan sahipleri, kadınları içeri gruplar halinde almaya çalıştı. Kadınların bir an önce içeri girme isteği, izdihama neden oldu.