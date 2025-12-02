İnci Taneleri yeni sezon başlıyor! İşte yayın tarihi...

UZUN ARA BİTİYOR

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri, sezon finalinin ardından bir daha yayınlanmamış; yerine farklı diziler gelip gitmesine rağmen ekranlara dönmemişti. Bu süreçte Yılmaz Erdoğan, "Organize İşler Karun Hazinesi" filminin çekimlerini tamamladı.