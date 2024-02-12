İnci Taneleri dizisi Gönül Yarası filminin çakması çıktı! Benzerlik yuh çektirdi
20 yıl önce çekilen "Gönül Yarası" filmi ile "aşırı benzerlikler" içeren "İnci Taneleri" dizisi arasındaki ilişki daha da derinleşiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni bir detay, her iki yapımın da çekildiği otelin aynı olduğunu gösterdi.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve büyük ilgi gören "İnci Taneleri" adlı dizinin senaryosunun, 2004 yapımı "Gönül Yarası" filminden alıntı olduğu iddiası gündeme geldi.
Youtube'da dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner, "İnci Taneleri" ve "Gönül Yarası" arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü ve bu durumun "İnci Taneleri"nin aslında bir uyarlama olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak, dizinin hiçbir yerinde resmi bir uyarlama veya esinlenme ibaresinin yer almadığına dikkat çekti.
Yapılan araştırmalar sonucunda, "İnci Taneleri"nin çekildiği otelin, 2004 yılı yapımı "Gönül Yarası" filminde kullanılan otelle aynı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Küçükpazar'da bulunan Fındık Palas adlı otel, hem "İnci Taneleri" dizisinde hem de "Gönül Yarası" filminde yer almıştı. Ancak dizi ve filmin yapımcıları tarafından bu benzerliklere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.