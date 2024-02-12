İnci Taneleri dizisi Gönül Yarası filminin çakması çıktı! Benzerlik yuh çektirdi

Youtube'da dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner, "İnci Taneleri" ve "Gönül Yarası" arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü ve bu durumun "İnci Taneleri"nin aslında bir uyarlama olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak, dizinin hiçbir yerinde resmi bir uyarlama veya esinlenme ibaresinin yer almadığına dikkat çekti.