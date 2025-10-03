İnci Taneleri bitti mi? Yeni sezon başlayacak mı, ne zaman başlayacak?
Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri dizisi izleyiciyi ekranlara bağlamaya devam edecek mi? 44 bölümün ardından sezon finali veren dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Detaylar...
Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen fenomen dizinin yeni sezonu bir türlü başlamadı. Dizi hayranları da 'İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenomen dizinin yeni sezonu için tarih belli oldu...
Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken fenomen yapımın yeni bölümü bir türlü yayınlanmadı.
Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. İnci Taneleri için karar verildi.
İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?
İnci Taneleri'nin yeni sezonu, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırlamaya başladığı 'Organize İşler Karun Hazinesi' projesi için sarktı. Yılmaz Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada İnci Taneleri'nin ocak ayında çekimlere başlayacağını ve şubat ayında da yayınlanacağını dile getirmişti.