İnci kefalleri göçmeye başlayınca jandarma ve emniyet 24 saat nöbete başladı
Bu görüntüler her yıl Van Gölü'nde bu dönemde kayıtlara geçiyor. Jandarma ve polis ekipleri gece gündüz kırsalda, nehir kenarında nöbet tutuyor. Korudukları ise göç eden inci kefalleri... 15 Nisan'da başlayan büyük göç 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu dönemde inci kefallerine el sürülemeyecek, avlanmaları yasaklı.
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.
Nesillerini devam ettirmek amacıyla 15 Nisan-15 Temmuz döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin Van Gölü'ne dökülen akarsulara yolculuğu devam ediyor.
Her yıl binlerce insanın tanıklık ettiği zorlu yolculukla nesillerini sürdürmeye çalışan inci kefallerinin bu süreçte kaçak avlanılmasını engellemeye çalışan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri teknolojik imkanları da kullanarak koruma tedbirleri alıyor.
Balık göçünün en yoğun yaşandığı yerlerden Muradiye ilçesinde de jandarma ve polis ekipleri, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat esasıyla kontrol altında tutuyor.