İnce siyah çoraplarıyla süper miniyi çekti! Hazal Türesan Instagram'ı yaktı geçti
Haluk Bilginer, Özge Yağız, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı Baba dizisi, Show TV'nin iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Baba dizisinde 'Begüm' karakterine hayat veren güzel oyuncu Hazal Türesan, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla yine Instagram'ı salladı.
Kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile bir dönem ilişki yaşayan ünlü oyuncu Hazal Türesan, bu defa süper mini elbisesiyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun davet stiline binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Hazal Türesan'ın paylaşımına ünlü isimler de övgü yağdırdı. Ünlü oyuncu Gülşah Maçoğlu, Türesan'ın iddialı pozlarına ''Saçmaladın iyice, olan var olmayan var'' yorumunu yaptı.
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İşte Hazal Türesan'ın olay pozları...
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Aslen Ankaralı olan oyuncu Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.
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