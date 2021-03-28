İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, “İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4’ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti’’ dedi.