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İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

İhlas Haber Ajansı
İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Altınoluk köyünde, kesilen inekten 5 tane buzağı çıktı. Buzağılardan 4 tanesini kaybeden çiftçi Fatih Çakmak, başlarında hüngür hüngür ağladı.

İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak (35) isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı. 

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İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin ölmesinden korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi. İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı. 

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İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi ölünce, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.

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İnanması güç olay! Hakkari'de hasta zannedilip kesilen ineğin karnından 5 buzağı çıktı

Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, “İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4’ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti’’ dedi.

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