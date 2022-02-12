'İnanılmaz üzüldüm, ağladım' deyip Deniz Işın açıkladı! İlk defa olmuştu, çok zordu benim için
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterini canlandıran Deniz Işın, açıklamalarıyla olay oldu.
‘Bizden Olur Mu?’ dizisinin başrolünü üstlenen Deniz Işık ve Sarp Bozkurt, Sabah gazetesinden Yasemin Döngel'e yeni projelerini anlatırken hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar hayranlarını şaşırttı.
-"Eee sonra?" dediniz, şimdi de "Bizden Olur mu?" diyorsunuz. Bizi neler bekliyor kısaca bahsedebilir miyiz?
Sarp Bozkurt: Bir kadın-erkek komedisi diyebiliriz. Ama romantik kısmını da fazkaca işlemek istedik. Şu ana kadar ilişkilerinde hayal kırıklığına uğramış bir çift, ilişki kitaplarından destek alıyorlar ve bir şekilde buluşmaya çalışıyorlar ama bu kitapların verdiği taktikler yüzünden sürekli hüsrana uğruyorlar. Ne zaman ki bu kitapları kullanmıyorlar, o zaman ne kadar tatlış bir çift olabileceklerini görüyoruz.
-Bu kısım çok enteresan, kitaptan taktik almak… Çevremde hiç görmedim kitaptan taktik alan birini.
Deniz Işın: Ben gördüm ya. Hatta almışlığım bile var benim maalesef ya (gülüyor). Ne gerek var ki taktiksel davranmaya? Gerçeğine göre davranıldığı zaman bir sıkıntı olmuyor bence.
-Peki işinize yaradı mı?
D.I.: Yok, yaramadı. Ben çok merak ettim içinde ne yazıyor diye. Hiç işe yarayan şeyler yazmıyor (gülüyor).
-Kitap olarak değil de kişi olarak kesinlikle danışırım dediğiniz biri var mı gerçek hayatınızda?
D.I.: Benim yakın arkadaşlarımdan var. Taktikten ziyade ben durumu anlatıp başka bir göz olmasını istiyorum. Ya da sadece anlatayım, dinlesin (gülüyor). Ben taktiklere çok inanmıyorum ya. Uygulayamıyorum da zaten.
S.B.: Yani bir şeyi yapmadan önce sormam da, yaptıktan sonra haber veririm (gülüyor).