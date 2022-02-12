'İnanılmaz üzüldüm, ağladım' deyip Deniz Işın açıkladı! İlk defa olmuştu, çok zordu benim için

-Bu kısım çok enteresan, kitaptan taktik almak… Çevremde hiç görmedim kitaptan taktik alan birini.

Deniz Işın: Ben gördüm ya. Hatta almışlığım bile var benim maalesef ya (gülüyor). Ne gerek var ki taktiksel davranmaya? Gerçeğine göre davranıldığı zaman bir sıkıntı olmuyor bence.

-Peki işinize yaradı mı?

D.I.: Yok, yaramadı. Ben çok merak ettim içinde ne yazıyor diye. Hiç işe yarayan şeyler yazmıyor (gülüyor).