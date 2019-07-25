İnanılmaz hırsızlık düzeneği! Alüminyum folyolu, sütyenli

"Uyuşturucu madde kullanma" suçundan da kayıtları bulunan şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.