İnanılmaz görüntüler! Vergi borcunu ödemek için duvarları ve kapıları böyle aştılar

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi. Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de İkitelli’de bulunan vergi dairesi oldu.