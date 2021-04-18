İnanılmaz görüntü! İftar sofrasında eski eşi göğsünden bıçakladı uzaklaştırma kararı varmış

Kütahya'da eski eş dehşeti ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.