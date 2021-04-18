İnanılmaz görüntü! İftar sofrasında eski eşi göğsünden bıçakladı uzaklaştırma kararı varmış
KÜTAHYA’da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. HAnım Ç., bıçaklandığı masada polis ve sağlık ekiplerini bekledi...
Kütahya'da eski eş dehşeti ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hanım Ç.’nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi.
Tezgahtan aldığı ekmek bıçakğıyla eski eşi Hanım Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı.