'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Selçuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Taro Emir, rol arkadaşı Nazlı Bulum ile çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Sadakatsiz'de Nil Tetik karakterini canlandıran Nazlı Bulum ve Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, Onedio'nun YouTube kanalına verdileri röportaj ile sevenleriyle buluştular.
Nazlı Bulum, takipçilerinin sorduğu ''Sadakatsiz dizisinden 3 kişiyle yemeğe çıkacak olsanız, kiminle çıkardınız? sorusuna, ''Selçuk, Gönül ve Cavidan'' yanıtını verdi.
Verdiği cevap sonrası gülme krizine giren Bulum'a, Taro Emir ''Benim artık restoranım var. Bu yüzden hepinizi yemeğe bekliyorum'' dedi.
İkili, ayrıca dizide en çok, Gözde Seda Altuner'in hayat verdiği 'Gönül Güçlü' karakterini sevdiklerini dile getirdiler.