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'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...

'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Selçuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Taro Emir, rol arkadaşı Nazlı Bulum ile çarpıcı açıklamalar yaptı.

'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...

Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Sadakatsiz'de Nil Tetik karakterini canlandıran Nazlı Bulum ve Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, Onedio'nun YouTube kanalına verdileri röportaj ile sevenleriyle buluştular.

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'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...

Nazlı Bulum, takipçilerinin sorduğu ''Sadakatsiz dizisinden 3 kişiyle yemeğe çıkacak olsanız, kiminle çıkardınız? sorusuna, ''Selçuk, Gönül ve Cavidan'' yanıtını verdi. 

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'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...

 Verdiği cevap sonrası gülme krizine giren Bulum'a, Taro Emir ''Benim artık restoranım var. Bu yüzden hepinizi yemeğe bekliyorum'' dedi.

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'İnanılmaz bir şekilde utanıyorum' deyip Kanal D Sadakatsiz yıldızı itiraf etti: Sorunlu...

İkili, ayrıca dizide en çok, Gözde Seda Altuner'in hayat verdiği 'Gönül Güçlü' karakterini sevdiklerini dile getirdiler.

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