İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

640 bin tl...: Bununla birlikte, eyalet mahkemesi Daiana Chaves Cavalcanti adlı 20 yaşındaki kadın hastanın tedavisi için estetik operasyon geçirdiği Santa Branca Hastanesi'nin hesaplarından 198 bin BRL'nin (yaklaşık 640 bin lira) bloke edilmesine karar verdi.