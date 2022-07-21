İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti
Plastik cerrahın, karın gerdirme operasyonu yaptığı hastayı işler yolunda gitmeyince rehin aldığı ortaya çıktı. Hastanenin bir hücresinde 2 ay boyunca tutulan kadının vücudunda geri dönüşü olmayan hasarlar oluştu. Skandal doktor tutuklandı...
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Rio de Jenairo kentinde plastik cerrrah Bolivar Guerrero Silva, hastasını iki ay boyunca hastanede inşa edilen hücrede rehin tuttu.
Silva’nın yaptığı karın germe ameliyatının başarısız olmasından sonra böyle bir eyleme başvurduğu aktarıldı.
640 bin tl...: Bununla birlikte, eyalet mahkemesi Daiana Chaves Cavalcanti adlı 20 yaşındaki kadın hastanın tedavisi için estetik operasyon geçirdiği Santa Branca Hastanesi'nin hesaplarından 198 bin BRL'nin (yaklaşık 640 bin lira) bloke edilmesine karar verdi.
Cavalcanti’nin avukatı Ornelio Mota Rocha hala tedavi gören genç kadını başka bir hastaneye nakletmek için yasal önlem aldığını, ancak başarılı olamadığını söyledi.