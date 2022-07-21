BIST 2.509
DOLAR 17,71
EURO 18,07
ALTIN 970,52

İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

Plastik cerrahın, karın gerdirme operasyonu yaptığı hastayı işler yolunda gitmeyince rehin aldığı ortaya çıktı. Hastanenin bir hücresinde 2 ay boyunca tutulan kadının vücudunda geri dönüşü olmayan hasarlar oluştu. Skandal doktor tutuklandı...

İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Rio de Jenairo kentinde plastik cerrrah Bolivar Guerrero Silva, hastasını iki ay boyunca hastanede inşa edilen hücrede rehin tuttu. 

16
İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

 Silva’nın yaptığı karın germe ameliyatının başarısız olmasından sonra böyle bir eyleme başvurduğu aktarıldı.

26
İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

640 bin tl...: Bununla birlikte, eyalet mahkemesi Daiana Chaves Cavalcanti adlı 20 yaşındaki kadın hastanın tedavisi için estetik operasyon geçirdiği Santa Branca Hastanesi'nin hesaplarından 198 bin BRL'nin (yaklaşık 640 bin lira) bloke edilmesine karar verdi. 

36
İnanılır gibi değil! Doktor ameliyat yolunda gitmeyince genç kadını hapsetti

Cavalcanti’nin avukatı Ornelio Mota Rocha hala tedavi gören genç kadını başka bir hastaneye nakletmek için yasal önlem aldığını, ancak başarılı olamadığını söyledi. 

46