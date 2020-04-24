İnanılır gibi değil! 40 gündür evden hiç çıkmadı ama koronavirüs kaptı
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs teşhisiyle karantinaya alındı. Baz'ın, 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna rağmen Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı. Baz'ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna rağmen Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ağır otizmli oğlu olan Baz, "Ben otizme kafa atmış bir anneyim, asla Covid-19'dan korkmuyorum" dedi.
Antalya'da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ardından Baz'a, ağızdan ve burundan alınarak yapılan sürüntü testi uygulandı. Baz, yapılan 2 testin sonucu negatif çıkmasına rağmen koronavirüs belirtilerini göstermeye devam ediyor. Ateşi kontrol altına alınan kadının öksürüğü devam ederken, yemek yemekte zorlanıyor. Karantinaya alınan Baz, hastanedeki ortamını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.
Belirtilerin devam etmesi nedeniyle hastanede karantinada kalmaya devam edecek olan Baz'ın en büyük isteği bir an önce taburcu olup yüzde 90 ağır otizmli oğluna kavuşmak.