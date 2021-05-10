'İnancım kuvvetlendi' deyip çırılçıplak poz itirafını yaptı! Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını anlattı

Hayatınızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsunuz?

Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.