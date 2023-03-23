İnan Kıraç'ın kızı babasının şirketlerine el koydu! İpek Kıraç'a annesinden miras kalan 4 katrilyonu istiyordu
İşadamı İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızına kalan 4.5 milyar liralık mirasın kendisine verilmesi için dava açmıştı. Kızı İpek Kıraç öyle ağır bir suçlama ile karşı dava açtı i, İnan Kıraç'ın şirket üzerindeki tüm hisselerine el konuldu.
Adı son dönemde SBK Holding ve Levent Göktaş'la birlikte tekrar gündeme gelen Kıraça Holding'in patronu İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan mallardan pay alabilmek için miras davası açtı. İnan Kıraç, annesi Suna Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan 18.5 milyar (eski parayla katrilyon) lira değerindeki hisselerin 4.5 milyar liralık kısmının kendisine verilmesini istedi. Ancak kızı İpek Kıraç'tan gelen şok hamle ile şaşkına döndü. İpek Kıraç, babasının şirketteki hisselerine el koydurdu.
Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 2020 yılında vefat ederken kızı İpek Kıraç'a yüklü bir miras bıraktı. Bunun üzerine işadamı İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını ve kızına kalan hisse senetlerinin yüzde 25'inin kendisine verilmesi için dava açtı.
İnan Kıraç'ın açtığı miras davasına karşı dava açan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın mal kaçırdığını ve halen kaçırmakta olduğunu ileri sürdü.
İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını e halen aktarmaya devam ettiğini iddia etti.