İnan Kıraç'ın kızı babasının şirketlerine el koydu! İpek Kıraç'a annesinden miras kalan 4 katrilyonu istiyordu

Adı son dönemde SBK Holding ve Levent Göktaş'la birlikte tekrar gündeme gelen Kıraça Holding'in patronu İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan mallardan pay alabilmek için miras davası açtı. İnan Kıraç, annesi Suna Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan 18.5 milyar (eski parayla katrilyon) lira değerindeki hisselerin 4.5 milyar liralık kısmının kendisine verilmesini istedi. Ancak kızı İpek Kıraç'tan gelen şok hamle ile şaşkına döndü. İpek Kıraç, babasının şirketteki hisselerine el koydurdu.