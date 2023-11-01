İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti! Baba kız malları paylaşamıyorlardı

Forbes'in 'en zengin 10 Türk' listesinde

Babası İnan Kıraç'la giriştiği miras kavgasıyla son günlerde gündemden düşmeyen İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin. 5. iş insanı oldu. İpek Kıraç aynı zamanda Türkiye'nin en genç zengin iş insanı da oldu. Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 1037. kişi...