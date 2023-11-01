İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti! Baba kız malları paylaşamıyorlardı
İş insanı İnan Kıraç, Türkiye'nin en zenginleri listesinde 5. sırada yer alan kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. İnan Kıraç, tüm malvarlığını kuracağı vakıf aracılığıyla eğitime muhtaç çocuklara bırakacağını söyledi. Türkiye'nin en zengin 5. kişisi olan İpek Kıraç, babasının tüm mallarına tedbir koydurmuştu.
İşadamı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki mal kavgası yeni bir aşamaya geçti. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Peki Kıraç ailesi neden kavga ediyor? Paylaşamadıkları Vehbi Koç'ın kızı Suna Kıraç'tan kalan malvarlığı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...
Vehbi Koç'un kızı merhum Suna Kıraç ile iş insanı İnan Kıraç'ın çocukları olmayınca İpek Kıraç'ı evlatlık olarak almışlardı. Suna Kıraç'ın ölümünün ardından bıraktığı 4.5 milyar dolarlık miras İnan Kıraç ile İpek Kıraç'ın arasını açtı. Baba kız mahkemelik oldu.
Forbes'in 'en zengin 10 Türk' listesinde
Babası İnan Kıraç'la giriştiği miras kavgasıyla son günlerde gündemden düşmeyen İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin. 5. iş insanı oldu. İpek Kıraç aynı zamanda Türkiye'nin en genç zengin iş insanı da oldu. Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 1037. kişi...
Baba kız arasındaki miras davası
Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 2020 yılında vefat ederken kızı İpek Kıraç'a yüklü bir miras bıraktı. Bunun üzerine Kıraça Holding'in patronuişadamı İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını ve kızına kalan hisse senetlerinin yüzde 25'inin kendisine verilmesi için dava açtı.