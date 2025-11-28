İmzalar atıldı! 2027 Avrupa Oyunları heyecanı Türkiye'de yapılacak...
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını resmen imzaladı.
Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Bakanlığın 2027 yılındaki 4'üncü Avrupa Oyunları'na tam desteğini vurgularken, bu yılın başlarında imzalanan Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi'nin temelleri üzerine inşa edildi.
Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı. Ayrıca, EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyelerini de onaylandı.
Komisyon, önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Mateša ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.