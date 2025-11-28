İmzalar atıldı! 2027 Avrupa Oyunları heyecanı Türkiye'de yapılacak...

Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı. Ayrıca, EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyelerini de onaylandı.